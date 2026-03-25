和菓子ブランド「黒船」と人気ファッションブランド「MARY QUANT」のコラボ第2弾が、2026年4月1日よりスタート♡前回好評だった企画がさらに進化し、春らしいピンク缶や限定パッケージのどらやきが登場します。見た目の可愛さはもちろん、素材や味わいにもこだわった特別なラインナップは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。心ときめくコラボの魅力をたっぷりご紹介します♪ 春らしさ満点♡限定ノボ