東京・渋谷の街から、シンボルともいえる存在が姿を消すことが分かりました。渋谷駅を出てすぐ目に飛び込んでくる青い看板。渋谷のランドマークともいえる大手百貨店・西武渋谷店が、9月末をもって閉店することになりました。街の人からは「いつ？本当、残念ね。さみしいですよ。だって、東急さんいなくなって行くところなくなる。やっぱりデパート欲しいですよね。もう日本橋行かなくちゃね、ちょうど東急と西武と良い戦いだった