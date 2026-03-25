Kis-My-Ft2の宮田俊哉が25日、都内で行われたディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』ハチャメチャ！大ヒット記念イベントに登場した。お笑いコンビ・エバースの町田が地元の後輩だったことを明かした。【集合ショット】カワイイ！サメに驚く芳根京子＆宮田俊哉ら衝撃の展開を迎える本作にちなみ、最近衝撃だったことを聞かれた宮田は「エバースの町田さんから『実は宮田さんと地元と一緒なんですよ』と聞いて。ま