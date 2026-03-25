上半身のコンディション不良を訴えていたDeNA・筒香嘉智内野手が25日、横浜スタジアムでのナイター練習に参加。状態について「全く問題ない」と強調した。この日は雨のため、筒香は室内練習場で打撃練習。その後はグラウンドに出て一、三塁の守備位置でノックを受けるなどした。練習後に取材に応じた主将は「体はかなり良くなっている。打撃（練習）も全く問題ないですし、全然大丈夫です」と話した。相川監督は、開幕ベ