アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡をめぐり、「大きなプレゼントがあった」と、イラン側との協議が順調に進んでいるかのようにアピールしました。ただ、イラン側はアメリカを非難する声明を発表するなど、協議の行方は不透明です。アメリカトランプ大統領「イランの指導部をすべて殺害したので、今の指導部は全く違う面々だ」トランプ大統領は24日、イランに対する軍事行動の成果を強調し、「これは体制転換だと言える」と