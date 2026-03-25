元中日監督の落合博満氏（72）が、20日のABCテレビ「虎バン」（関西ローカル）に出演。ドラフト1位で入団した立石正広内野手（創価大）のポジションについて語った。阪神の今季を占うインタビュー企画。そこで自然と注目が集まるのが立石だ。落合氏は「どこのポジションで使うか。どこで使います？」と反対に質問。大学時代にリーグ3冠王に輝くなど、同世代では突出した打撃センスがあるが、問題は三塁のポジションだ。落