雪が積もる山で、のそのそと動く黒い物体。その正体はヒグマ。冬眠から目覚め始めたと思われるクマが目撃されました。クマの姿を捉えた映像が撮影されたのは、北海道東部に位置する斜里町ウトロ。世界自然遺産・知床でガイドツアー中のカヤックの上から撮影されました。撮影者は「この日は比較的あったかい日だったので、クマもたぶん出てきたんだと思う。今シーズン初めての遭遇です」「ガイドツアーで洋上をこいで移動している際