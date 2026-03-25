数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！今回は面倒な計算に見えますが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内の正解を目指してみましょう。問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。3.5 × 16 = □ ヒント：「片方を2倍にして、もう片方を半分にする」というテクニックを使ってみましょう！答えを見る↓↓↓↓↓正解：56正解は「56」でした。▼解説こ