全身白の服を着た女性が家を訪ねて来て、「この間、雪山でキツネを助けたわよね？」と聞かれた男性が、「狐の精の恩返しだ！」と心の中で喜んでいると、なんとその女性は「私はあなたがキツネにあげた鴨料理の鴨よ！」と冷たく言い放った。そんな人工知能（AI）で生成された香港の映画会社ショウ・ブラザーズ風の武侠動画がここ数日、中国のソーシャルメディアで話題をさらっている。中国新聞網が伝えた。これらの作品は、「狐の精