中国船舶集団大連造船所が建造した30万7000トンの次世代超大型タンカーが3月25日、引き渡されました。このタンカーは「君望」号と呼ばれ、中国が独自に開発・設計した次世代超大型タンカーです。全長約333メートル、幅60メートルで、革新的な6気筒主エンジンと排ガス脱硫装置などの新技術を採用し、船の総合的な省エネ効果と環境保護レベルが著しく向上しました。中国船舶集団大連造船所の畢洪坤プロジェクトマネージャーによると