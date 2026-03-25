浅間温泉は古くから名湯として知られています。江戸時代には松本藩の御殿湯が置かれ、歴代の城主や武士たちが疲れを癒やした「松本の奥座敷」としての地位を確立。明治以降も多くの文化人に愛されてきました。泉質は無色透明のアルカリ性単純温泉。やわらかな肌ざわりで肌がしっとりとするのが特徴です。「美人の湯」や「美肌の湯」としても親しまれています。風情あふれる街並みや観光スポット、おいしいグルメなど、多彩な楽しみ