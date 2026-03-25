事業方針の再検討も実施ソニーグループ（以下「ソニー」）と本田技研工業（以下「ホンダ」）の合弁会社（JV）であるソニー・ホンダモビリティ（以下「SHM」）は2026年3月25日、市販モデル第1弾として発売が計画されていた「AFEELA 1（以下、アフィーラワン）」および、第2弾モデルの開発と発売の中止を発表しました。SHMは2022年9月、ソニーとホンダが持つ独自の知見や最先端の技術、開発能力を掛け合わせることで、付加価値の