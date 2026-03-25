岡山県内の保育施設に通う子どもたちが育てたチューリップ約1万本が池田動物園に贈られました。 【写真を見る】保育施設に通う子どもたちが大事に育てたチューリップ約1万本池田動物園に贈呈【岡山】 「大切に育てたチューリップ。 見てもらえたらうれしいです」 園内を色鮮やかなチューリップが彩ります。 式では花を育てた子どもたち約5,600人を代表して、ポエムこども園の園児らが約1万本を贈り