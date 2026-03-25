【Buffaloes Inside】「いろんなことをやりすぎて、頭がパンクして終わりみたいなところがありました。何がいいのかわからなくなっているので、切り捨てられたらいい方向に行くんじゃないかなと。シンプルに考えるのが大事だと思っています」。オープン戦の全日程を終了した3月22日、2本のバットを突き刺したバッグを背負って一番最後に地下駐車場に現れた紅林が、静かに口を開いた。紅林は、駿河総合高から強肩強打の遊撃手として