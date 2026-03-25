山形県東根市できのう発生した山林火災はきょう、自衛隊が出動し消火活動が行われましたが現在も鎮火には至っていません。 【画像】ヘリなどが懸命の消火活動 また、今回の火災はたき火が出火原因だったことがわかりました。 松浦亜実記者「山火事の発生からおよそ２０時間が経ちました。こちらからは火の手は見えませんが、現場には焦げ臭いにおいが立ち込めています」 この火災は東根市の山形空港から北東に位置する東根