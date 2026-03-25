三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故。逮捕された運転手の女は「休憩しながら走っていた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。 【写真を見る】新名神6人死亡事故で運転手の女を立ち会わせて実況見分 ｢休憩しながら走っていた｣という趣旨の供述 事故現場に行ってみると… きのう午後9時前から三重県亀山市の新名神高速で行われた実況見分。（村上真惟記者 三重・亀山市 きのう）「午後8時半です。実況見分に