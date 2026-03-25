ブレーメンのDF菅原由勢は一時、日本代表の右SBで不動のレギュラーの地位を確立した。だが、北中米ワールドカップのアジア最終予選を前に、森保一監督が４バックから攻撃的な３−４−２−１にシステムを変更したことで立場は一変。「ポジションがなくなった」状態になり、一気に序列が下がってしまった。正直、W杯のメンバー入りは当落線上だ。それでも、今回は英国遠征のリストに名を連ねた。「代表活動は、自分が選