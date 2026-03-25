「誰がどう見ても最後の活動」そう口にしたのは小川航基だ。スコットランド戦に向けて始動した３月24日（現地時間）、練習後の囲み取材で28歳のストライカーは６月開幕の北中米ワールドカップに向けて「全員がサバイバルを意識している」とも話した。ワールドカップは最大の目標──。そのために海外移籍を決断し、「死に物狂いでその切符を掴みにいきたい」と小川は決意を新たにした。正直、オランダのNECでは思うような