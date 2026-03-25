4月からコストの上昇などを受け、『食用油』の値上げが始まります。消費者はもちろん、油を使った総菜を販売するスーパーからは悲鳴が上がっています。 三条市のスーパー『マルセン』。 ■マルセン 太田雅悠専務 「こちらが油のコーナーになっています。」 日清オイリオグループによりますと、4月1日から納品される家庭用の食用油が8～14%、業務用が7～11%値上げ