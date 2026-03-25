県は、名称の変更を余儀なくされたコメの新品種について、新たに『なつひめ』とすることを発表しました。高温に強い極早生の品種で、新潟のコメに新たなラインアップが加わります。 ■花角英世知事 「自画自賛ではないが良い名前に決まったかな。」 県が、高温に強く夏の早い時期に収穫できる極早生品種として開発してきた「新潟135号」。『なつひめ』には厳しい夏の暑さのなかでも凛(りん)と育ち、黄金色にきらめく姿を