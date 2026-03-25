25日、広島県内のレギュラーガソリン平均価格が、先週の過去最高値から下落しました。 中東情勢の悪化を背景に、県内のレギュラーガソリン価格は先週、1リットルあたり189円と過去最高値を記録していました。 しかし、石油情報センターが25日に発表した最新の平均価格は、先週より15.1円安い173.9円となり、9週ぶりの値下がりとなりました。 石油情報センターによると、原油価格自体は先週より1リット