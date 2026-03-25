24日午後、村上市の岩船港で粟島汽船の高速船が座礁し一時航行不能になりました。船体のプロペラに損傷が見つかり、運航再開のめどは立っていません。 新潟海上保安部によりますと、24日午後4時前、岩船港を出港した粟島汽船『きらら』のエンジンが停止したと救助要請がありました。『きらら』は港付近で海底の砂に乗り上げましたが、巡視艇がえい航を開始したところ自力で動けるようになり岩船港に戻りました。乗客26人と乗組