定番からあげ定食が150円引き！ 「からやま」春の感謝祭がスタート新生活が始まるこの季節、お腹も心も満たしてくれる嬉しいキャンペーンが始まります。からあげ定食専門店「からやま」にて、3月27日から4月2日までの7日間限定で『春の感謝祭』が開催されます。期間中は、看板メニューの「からやま定食（4個）」869円をはじめ、「油淋鶏定食」935円や「チキン南蛮定食」979円など人気の定食4品がなんと通常価格より150円引