●あす26日(木)は天気回復 春の暖かさも復活●週末にかけて日ざし十分 サクラ開花加速する暖かさも続く●サクラの季節はヒノキ花粉飛散ピークに注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ サクラの花開く中、きょう25日(水)は傘の花が開いた一日に…夜明け前から度々本降りの雨となり、夕方になってもまだ雨が続く所が多くなっています。ただ、雨雲は対馬海峡方面では途切れ始めていて、今夜のうちで雨雲は県内から抜けていき、その後は天