◇全国高校選抜ラグビー大会1回戦神戸5―76秋田工（2026年3月25日埼玉・熊谷ラグビー場）創部100年を迎える神戸は、強豪・秋田工に12トライを奪われたが、終了間際の後半23分にFL中川徹平（3年）がトライを挙げ、選抜初出場で初トライを記録した。1926年に創部した兵庫県最古のラグビー部は、36年には全国大会で準優勝した古豪。有数の進学校でもある県立高校が、部史に新たな歴史を刻んだ。疲れ切った体で試合後のスト