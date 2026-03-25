元中日監督の落合博満氏（72）が、20日のABCテレビ「虎バン」（関西ローカル）に出演。捕手併用についての持論を語った。阪神の今季を占うインタビュー企画。「連覇に必要なこと」について、落合氏は「戦い方は目に見えてると思う。1番から5番までメンバー固定して、6、7、8番を誰にするのか。去年までやっていた課題がそのまま今年残っている。どう手を入れていくか」と言及した。阪神は昨年浮き彫りになった課題の一つとし