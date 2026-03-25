7日目を迎えた春のセンバツ高校野球。阪神タイガースのエースの後輩たちが熱戦を繰り広げました。 ◆第1試合智弁学園（奈良） vs 神村学園（鹿児島）◆ 第1試合に登場した奈良・智弁学園。鹿児島の神村学園との試合に臨みました。 2016年のセンバツでは、阪神タイガースの村上頌樹投手を擁し決勝に進出。村上投手がサヨナラタイムリーを放つ二刀流の活躍で、初優勝を果たしました。