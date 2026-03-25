ガールズグループHearts2Heartsが、米国公演を大盛況で終えた。19日にニューヨークのブルックリン・パラマウントと、22日にロサンゼルスのザ・ウィルターンで公演し、全席完売だった。韓国メディアの「＠スタイル」は25日「米国でのショーケースを成功裏に終え、本格的なグローバル活動の幕を開けた。メンバーは『アメリカでの初単独公演ですが、明るいエネルギーで迎えてくださり感謝しています。本当に楽しくワクワクするステー