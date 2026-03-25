◇第29回がんばれ大牟田チャリティープロ・アマゴルフ（2026年3月25日福岡県大牟田市有明カントリークラブ＝アウト3435ヤード、イン3362ヤード、パー36優勝賞金各25万円）大雨のため予定していた18ホールからアウト・インの各9ホール競技に短縮して行われた。アウトスタートでは福岡県古賀市出身の32歳、中島邦宏（S―Netレンタカー）が第27回以来2大会ぶり2度目の優勝を決めた。昨季下部のACNツアーで賞金ランキング12