お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（64）が、後輩への熱いエールを投稿し、話題になっている。【映像】闘病中の石橋貴明（複数カット）2025年4月、YouTubeチャンネルで食道がんであることを公表し、芸能活動の休止を発表した石橋。その後、咽頭がんを併発していたことも明かしている。10月22日、闘病中に迎えた64歳の誕生日にはXで「たくさんのバースデーメッセージをありがとう！大丈夫！元気ですよ！」と、ファンに向け