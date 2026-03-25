高市総理が実現に強い意欲を示す食料品の2年間消費税ゼロと給付付き税額控除。議論が本格的に始まりましたが、財源をどうするかなど課題は山積です。午後3時すぎに始まった税と社会保障のあり方を議論する国民会議の実務者会議。中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党も、きょう初めて議論に加わりました。自民党小野寺五典 税調会長「今の物価高対策に速やかに対応するためには、まず給付付き税額控除、これをしっかり完