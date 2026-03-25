ともさかりえ（46）が、24日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。現在21歳になる息子からの言葉に涙を見せた。21歳になる息子が「お母さんと2人暮らしでうれしかったことや楽しかったことは？」のアンケートに、楽しかったのは「一緒にご飯を食べる時間」、うれしかったのは「帰ってきた時に母がいる」と回答。その回答にともさかは「へぇ〜、そうですか…」と、涙を見せた。MCの藤本美貴、横澤夏子も