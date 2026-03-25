NEXCO中日本は25日、ゴールデンウィークの渋滞予測を発表しました。東海地方では、最大30キロの渋滞が見込まれています。NEXCO中日本は、4月25日から5月6日までの東海エリアの渋滞予測について、ピークは下りが5月2日、上りが5月3日から5日になると発表しました。特に長いものでは、5月2日午前9時に東名高速の上り・岡崎ICを先頭に、30キロの渋滞が見込まれています。今年のゴールデンウィー