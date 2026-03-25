日本相撲協会は25日、エディオンアリーナ大阪で大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議を開き、近大出身の大花竜（24＝立浪部屋）が新十両昇進を決めた。会見に臨んだ大花竜は「入門から関取目指してやってきてうれしい。なかなかチャンスを1回でつかんだのは良かった」と持ち前の笑顔を爆発させた。近大出身で24年夏場所に三段目最下位付け出しで初土俵。幕下中位で伸び悩みかけたが、大学同期の三田（