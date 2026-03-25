俳優の豊嶋花（18）が、主演ドラマの最終回を報告し、ファンから絶賛の声が寄せられている。【映像】豊嶋花の幼少期や現在の制服姿（複数カット）1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われた豊嶋。2013年のNHK朝ドラ「あまちゃん」では小泉今日子演じるヒロインの母親の幼少期を、「ごちそうさん」では杏演じるヒロインの幼少期を担当。2017年にはテレビ朝日のドラマ「トットちゃん！」で黒柳徹子の幼い