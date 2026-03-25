フィギュアスケートの世界で、６０年以上にわたってリンクを作り続ける職人がいる。２５日に世界選手権が開幕し、引退する坂本花織選手が国内で何度も滑った舞台をしつらえてきた職人は「現役最後だから、思い切り楽しんで演技をしてほしい」とエールを送る。（黒山幹太）昨年１２月中旬、五輪出場選手を決める最終選考会を兼ねた全日本選手権を控えた、国立代々木競技場第一体育館。スケートリンクの設計・施工の「パティネ