平野紫耀が２５日、自身のＳＮＳにＹＳＬの新作リップについて投稿したところ、「やばいやばいやばい」「目線にとけちゃいそう♥」などとコメントが殺到し、ＳＮＳ上で拡散されている。「新しく登場するＹＳＬラブヌードリップスティック。いつもより少し大人な気分になれるリップをぜひチェックしてみてください」とこの日先行発売された新感覚の『ふわじゅわリップ』をＰＲ。メイクルームで、鏡を前にリップを手