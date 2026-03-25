ともさかりえ（46）が、24日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。現在21歳になる息子の反抗期を振り返った。シングルマザーになって一番大変だったことを「孤独だったこと」と明かしたともさかは、子育てを「選択の連続」とし、「相談できる人が近くにいない」ことに、息子の将来にかかわることを1人で決めることの大変さを吐露した。そして、思春期の息子を「あまりに理解ができない生き物で、何を考