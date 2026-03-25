警察に事故の報告を怠ったとして、三重県の伊賀市長が書類送検されました。伊賀市の稲森稔尚市長は2月15日、市内の国道で公務のため自家用車を1人で運転していたところ、ハンドル操作を誤りガードレールに接触する物損事故を起こしたものの、警察への報告を怠っていました。事故の目撃者からの通報で発覚し、物損事故として処理されましたが、警察は23日、道路交通法違反の疑いで書類送検しました。当初、警察