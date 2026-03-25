歌手松田聖子のものまねタレント、まねだ聖子（57）が25日、インスタグラムのストーリーズを更新。乳がん術後11年目の検査結果を報告した。まねだは「乳がん術後11年目検査結果無事合格」と切り出し、「明らかな再発、転移は指摘できません」と記載された検査結果の画像をアップ。「結果聞くまでソワソワドキドキでしたが一安心です」と心境をつづり、「皆さまも忘れずに定期検診に行かれてくださいね」と呼びかけた。まねだは