俳優の斎藤工が２５日、都内で「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’２５／第３１回ＡＭＤアワード」の授賞式に出席した。斎藤が出演したＮｅｔｆｌｉｘ映画「新幹線大爆破」が、大賞／総務大臣賞を受賞。同作の樋口真嗣監督は「思ってもないことで、非常にうれしいです」と喜び、「素晴らしいスタッフ、キャスト、ＪＲ東日本のプロフェッショナルの方々にこのような、罰当たりなタイトルの作品に協力いただいた」とユ