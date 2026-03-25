３１日にリニューアルオープンする東京都墨田区の江戸東京博物館で２５日、メディア内覧会が行われた。注目は、常設展示室に再現された「実物大の日本橋」。９０００平方メートルの巨大スペースを生かし、江戸期の巨大な橋の姿がそのまま復元されている。同館の学芸員は「見て、実際わたっていただければ、江戸時代に没入する体験ができるはず。圧倒されると思います」と自信を見せた。