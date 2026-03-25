３１日にリニューアルオープンする東京都江戸東京博物館で２５日、メディア内覧会が行われ、パワーアップされた実寸大の建物の模型などが公開された。常設展示室では、明治の銀座を象徴する「服部時計店」を原寸大で再現。同博物館の学芸員は「内部に入ることで江戸から明治以降の東京に移り変わる展示へとつながっています」と説明。そのほか「明治期の浅草花屋敷の門」や「同潤会代官山アパートメント」の再現展示などもあり