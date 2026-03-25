◆ファーム・リーグ巨人２―６西武（２５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成２年目・坂本達也捕手（２３）が守備でアピールに成功した。７回の守備から途中出場し、８回無死一塁、９回２死一塁で２度の盗塁阻止。田口２軍バッテリーコーチは「課題の送球でよくアウトにしてくれた。しっかりと準備してくれている」と目を細めた。打撃では開幕から１２打数５安打で打率４割１分２厘、１打点と少ない出場機会で結