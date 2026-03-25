ＷＢＣの日本代表メンバーだった巨人の大勢投手（２６）は２５日、本拠地・東京ドームでの全体練習を前にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。打者４人に対して１７球を投げ、１安打１四球だった。大勢は増田陸、宇都宮、佐々木らと対戦。最速１５０キロをたたき出したものの、増田陸に左翼スタンドへ本塁打を浴びた。降板後に右腕は「体の痛みとかがなく投げれたので、そこはよかったかなと思います」と振り返りつつ、