ＤｅＮＡの相川亮二監督は２５日、上半身のコンディション不良でオープン戦ラストの２試合を欠場した筒香嘉智内野手について、２６日に公示される開幕戦の出場選手登録メンバーに加えることを明らかにした。一方で「この試合（開幕戦）だけではなく、シーズンをトータルで考える必要がある」と、状態を慎重に見極める方針で、２７日の開幕戦（対ヤクルト＝横浜）はベンチスタートになることが濃厚だ。筒香はスタメン出場した２