イランのパキスタン駐在大使 米イラン間の協議は、直接的にも間接的にも行われていない 米イラン間の協議はなかったと改めて表明 パキスタンなどの友好国は、テヘランとワシントンの対話に向けた土台作りを模索している こうした取り組みが戦争終結につながることを期待している （IRNA通信）