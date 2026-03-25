悪化する中東情勢に起因した原油高騰の対策として、政府が備蓄している石油を出し始めて以降、初めて、ガソリンの小売価格の調査結果が発表されました。高知県内では、レギュラーガソリン平均小売価格が前の週から6円下がりしました。石油情報センターの発表によりますと、3月23日時点の県内のレギュラーガソリン平均小売価格は、1リットルあたり179.0円で、前の週に比べて6.4円安く、3月9日以来2週間ぶりに180