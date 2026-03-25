東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 25335.95（+272.24+1.09%） 中国上海総合指数 3931.84（+50.56+1.30%） 台湾加権指数 33439.11（+826.87+2.54%） 韓国総合株価指数 5642.21（+88.29+1.59%） 豪ＡＳＸ２００指数 8534.26（+154.91+1.85%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75703.69（+1635.24+2.21%） ２５日のアジア株は軒並み上昇。米国とイランの停戦期待を背景にアジア株は買い