独Ｉｆｏ景況感、３月は８６．４に低下、中東有事の影響を受けて＝ロンドン為替 ３月のドイツIfo景況感指数は86.4と前回の88.4（88.6から下方修正）から大幅に低下した。市場予想は86.3だった。ユーロ相場は一時売り反応をみせたが、値幅は限定的。３月に入ってからの中東有事を受けてある程度の悪化は織り込み済みとなっていたもよう。 EUR/USD1.1599EUR/JPY184.28EUR/GBP0.8657